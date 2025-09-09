Napoli, cambio al vertice dell’Arma: lascia la Legione Carabinieri “Campania” il Generale La Gala, subentra il Generale Gargaro

Passaggio di consegne alla guida della Legione Carabinieri “Campania”.

Il Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, dopo 14 mesi alla guida dell’Arma regionale, lascia l’incarico per assumere a Roma il prestigioso ruolo di Comandante della Scuola Ufficiali Carabinieri.

Al suo posto subentra il Generale di Divisione Francesco Gargaro, già alla guida del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.

La cerimonia si è svolta ieri nel cortile d’onore della Caserma Salvo D’Acquisto di Napoli, alla presenza del Generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci, Vice Comandante Generale dell’Arma e Comandante Interregionale “Ogaden”, insieme a numerose autorità civili e militari della Campania.

Il saluto del Generale La Gala

Nel suo discorso di commiato, il Generale La Gala ha espresso riconoscenza agli uomini e alle donne dell’Arma campana, definiti “eroi silenziosi di tutti i giorni”: “Ho visto in voi il cuore dell’Arma, quando un carabiniere ascolta una persona in difficoltà, tende la mano a chi ha bisogno o rischia la vita per salvarne un’altra. Vi chiedo di continuare a essere punti di riferimento per le comunità e soprattutto di parlare ai giovani, per essere influencer della legalità”.

Il Generale ha ricordato i risultati raggiunti nel periodo trascorso in Campania, sottolineando il ruolo dei carabinieri come presidio di sicurezza e legalità sul territorio.

Il nuovo Comandante

Il Generale Francesco Gargaro, che in passato ha già comandato reparti in Campania, ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta e ha ribadito il proprio impegno nel garantire sicurezza e vicinanza ai cittadini. A lui spetterà guidare gli oltre 8mila carabinieri della regione, proseguendo il percorso di continuità e valori. “Siate influencer della legalità” il messaggio ai militari: “Parlate ai giovani, il nostro futuro”, ha concluso il Generale Francesco Gargaro.