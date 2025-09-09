Nocera Inferiore, inaugurata la mensa alla Scuola Madre Teresa di Calcutta

I lavori, presentati ieri mattina, sono stati realizzati grazie a un finanziamento PNRR di 72.000 euro, concesso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito a fondo perduto.

A Nocera Inferiore è stata completata la nuova mensa scolastica della Scuola Madre Teresa di Calcutta. I lavori, presentati ieri mattina, sono stati realizzati grazie a un finanziamento PNRR di 72.000 euro, concesso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito a fondo perduto.

A breve verrà inaugurata anche la mensa della Scuola Regina Mundi, finanziata con le stesse modalità per 60.000 euro. L’intervento rientra nel progetto di ampliamento del tempo prolungato e di adeguamento degli spazi scolastici, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e servizi di qualità ai bambini.