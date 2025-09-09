Pagani: procedura online per buoni libro e refezione

Pagani introduce la domanda online per i buoni libro 2025/26, semplificando procedure e offrendo un aiuto concreto agli studenti.
Una misura di sostegno alle famiglie
Innovativa procedura online per la richiesta dei buoni libro relativi all’anno scolastico 2025/26. Il contributo, destinato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, rappresenta un sostegno concreto alle famiglie per l’acquisto dei testi scolastici. La domanda potrà essere presentata esclusivamente in modalità digitale, accedendo alla piattaforma Telemoney tramite credenziali SPID o CIE, senza possibilità di ricorso al formato cartaceo.
Una scelta che semplifica il percorso burocratico, garantendo tempi più rapidi e una gestione trasparente del contributo. Per le famiglie paganesi si tratta di una novità importante, che mira a ridurre i disagi e ad avvicinare le istituzioni al cittadino.
Le dichiarazioni dell’assessore Longobucco
L’assessore alla Pubblica Istruzione, Mariastella Longobucco, ha sottolineato i vantaggi del nuovo sistema: “La procedura digitale permette alle famiglie di presentare la domanda in pochi minuti e senza recarsi negli uffici comunali. Si tratta di un passo avanti verso un’amministrazione moderna e più vicina ai cittadini”.
La Longobucco ha inoltre ricordato che l’amministrazione guidata dal sindaco Raffaele De Prisco sta lavorando “a pieno ritmo per garantire l’avvio regolare del nuovo anno scolastico, con servizi e strumenti sempre più rispondenti alle esigenze delle famiglie e degli studenti”.
Un impegno che conferma l’attenzione dell’ente verso il mondo della scuola, considerato una priorità strategica per la crescita e lo sviluppo del territorio.