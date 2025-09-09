Pompei. Fontana di piazza Bartolo Longo danneggiata dai Vigili del Fuoco: il Comune interviene per il ripristino

Saà il Comune a farsi carico, almeno temporaneamente, del ripristino della fontana a raso di piazza Bartolo Longo, danneggiata nei giorni scorsi dal passaggio di un camion dei Vigili del Fuoco. L’obiettivo è accelerare i tempi e restituire decoro al cuore cittadino.

L’intervento, effettuato “in danno”, prevede che Palazzo de Fusco anticipi le spese necessarie per la messa in sicurezza e la ricostruzione del tratto lesionato, per poi rivalersi sui responsabili una volta chiarite le cause dell’incidente. L’area è stata immediatamente transennata e interdetta al pubblico, mentre proseguono le verifiche tecniche. Nel weekend l’acqua della fontana è tornata a zampillare, ma resta da rifare l’impianto artistico con luci e giochi d’acqua.

I lavori comprenderanno il ripristino del lastricato, il controllo dell’impianto idrico sottostante e il recupero delle geometrie della vasca. L’amministrazione punta a completare l’opera entro ottobre, in vista della Supplica alla Beata Vergine del Rosario e delle celebrazioni per la canonizzazione di Bartolo Longo.

Parallelamente, gli uffici comunali e la Polizia Municipale indagano su due aspetti chiave: chi abbia autorizzato l’accesso del mezzo pesante in una zona vietata ai veicoli e se siano state impartite indicazioni errate durante l’intervento, finalizzato a rimuovere una corona di fiori essiccata dalla sommità della Basilica.

L’episodio ha già acceso il dibattito politico. Il consigliere di opposizione Domenico Di Casola ha criticato i lavori di rifacimento, definendoli «realizzati in pasta frolla» e «senza controlli adeguati», annunciando la proposta di una commissione speciale d’inchiesta su tutti i lavori pubblici. Secondo Di Casola, le modifiche successive al progetto originario del 2019 avrebbero ridotto la sicurezza strutturale della piazza, rendendo la pavimentazione incapace di sopportare carichi elevati, come riporta “Made in Pompei”.

Il consigliere ha comunque escluso responsabilità dei Vigili del Fuoco, impegnati in un intervento ordinario, e ha espresso solidarietà al corpo.

Mentre proseguono le indagini interne, il Comune punta a dare un segnale concreto di efficienza: completare rapidamente il ripristino della fontana e restituire decoro alla piazza simbolo della città mariana prima delle importanti celebrazioni di ottobre.