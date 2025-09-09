San Valentino Torio scuole pronte, sanificazione e lavori

Il Comune di San Valentino Torio conclude lavori di manutenzione e sanificazione nelle scuole: sicurezza e accoglienza al centro dell’azione amministrativa.

Lavori straordinari per l’inizio dell’anno scolastico

Scuole aperte a San Valentino Torio. Mercoledì 10 settembre inizia il nuovo anno scolastico e l’amministrazione comunale di San Valentino Torio ha già predisposto una serie di interventi mirati per garantire ambienti sicuri e accoglienti a studenti, docenti e personale scolastico. Con il supporto degli operai del Settore Manutenzioni e ditte esterne incaricate, si è proceduto a sistemare i giardini dei plessi, effettuare lavori di tinteggiatura e, laddove necessario, ricavare nuove aule.

Particolare attenzione è stata dedicata alla palestra della scuola media di via Terrazzani, dove sono state ritinteggiate le pareti, ma interventi analoghi hanno interessato anche altri ambienti scolastici.

Sanificazione e sicurezza come priorità

Oltre ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, l’amministrazione ha voluto garantire la massima sicurezza sanitaria. Prima dell’ingresso in aula degli studenti, infatti, è stata programmata una sanificazione completa di ogni plesso scolastico, comprendendo tutte le zone interessate dai lavori e gli spazi comuni. «Abbiamo voluto predisporre un piano straordinario per accogliere i nostri ragazzi in ambienti salubri e sicuri» – ha spiegato il sindaco Michele Strianese.

Le dichiarazioni dell’amministrazione comunale

Il sindaco ha voluto ringraziare quanti hanno collaborato a questa complessa operazione: «Desidero esprimere la mia gratitudine all’assessore alla Pubblica Istruzione e Manutenzione Raffaella Zuottolo, al responsabile UTC Servizio Manutenzioni architetto Onofrio Abronzo, e a tutti gli operai e i dipendenti dell’Ufficio Patrimonio e Manutenzioni. Grazie al loro lavoro costante possiamo garantire alle famiglie un inizio sereno dell’anno scolastico».

Anche l’assessore delegata Raffaella Zuottolo ha ribadito l’importanza della sinergia tra uffici comunali e ditte incaricate: «Abbiamo fatto squadra per consegnare scuole funzionali, pulite e sicure. È un impegno che rinnoviamo ogni anno con responsabilità».

