Sarno Episcopio Teatro Festival: celebra trent’anni di cultura

L’Episcopio Teatro Festival di Sarno compie trent’anni: spettacoli comici e concerto finale del soprano Francesca Manzo tra cultura e spettacolo.

Conferenza di presentazione a Palazzo San Francesco

Trent’anni di teatro a Sarno. La Sala Assessori del Comune di Sarno ha ospitato la presentazione ufficiale della trentesima edizione dell’Episcopio Teatro Festival – Premio Luigi De Lise. All’incontro erano presenti il vicesindaco Ida Mareschi, il consigliere delegato agli Eventi Anna Maria Della Porta, il presidente del Circolo dell’Amicizia di Episcopio Michele Albarella, storico organizzatore della rassegna con il patrocinio comunale, l’attore Ettore Massa e il soprano Francesca Manzo.

La cantante lirica sarnese, reduce dal debutto a Shanghai nel Falstaff di Verdi, ha sottolineato l’importanza di riportare nella propria città il frutto di esperienze internazionali.

Programma e spettacoli

Il festival prenderà il via il 20 settembre con lo spettacolo comico Giornalisti quasi disoccupati, scritto da Ettore Massa e Massimo Carrino con la regia di Lucio Pierri. Una satira pungente che affronta il tema delle fake news e dell’informazione nell’era dei social media.

Il 27 settembre sarà la volta della compagnia comica Gino Esposito di Salerno, che porterà in scena Dio c’è ma… non si vede, commedia di Denny Arrichiello diretta da Francesco Delli Priscoli, tra equivoci e riflessioni sul confine tra sacro e profano.

A chiudere la rassegna, il 4 ottobre, il concerto del soprano Francesca Manzo: Colonne sonore sotto le stelle, un viaggio emozionante tra le più celebri musiche da film che hanno segnato la storia del cinema.

Trent’anni di tradizione e cultura

Gli spettacoli, tutti ospitati sul terrazzo San Michele di Episcopio, inizieranno alle ore 20.00. Il festival, nato trent’anni fa per volontà del Circolo dell’Amicizia, si conferma anche quest’anno un’occasione per unire tradizione, comicità e musica d’autore.

