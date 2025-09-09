Scafati, diffida ad azienda conserviera: Comune collabora con Arpac per controlli ambientali

Il sindaco Pasquale Aliberti ha dichiarato: «La diffida è la dimostrazione delle attività di segnalazione e controllo avviate questa estate su tutte le industrie presenti sul territorio, pur sapendo che l’organo competente per i controlli ambientali è l’Arpac.

Il Comune di Scafati interviene sul caso dell’azienda conserviera sottoposta a diffida e all’avvio del procedimento di sospensione o revoca dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), a seguito del sopralluogo dell’Arpac di Salerno e della Tenenza dei Carabinieri di Scafati del 7 agosto scorso.

Il sindaco Pasquale Aliberti ha dichiarato: «La diffida è la dimostrazione delle attività di segnalazione e controllo avviate questa estate su tutte le industrie presenti sul territorio, pur sapendo che l’organo competente per i controlli ambientali è l’Arpac. Noi operiamo nel rispetto della legge, con continue segnalazioni all’Arpac e al Noe, supportati dai nostri tecnici e dalla polizia municipale».

Secondo quanto emerso, all’azienda viene contestato di aver continuato alcune operazioni in aree demaniali, depositando materiali vari e utilizzando spazi per l’impianto di depurazione delle acque reflue, nonostante una precedente diffida. Il Comune ha fornito tutta l’assistenza richiesta per i rilievi.

La Regione Campania ha avviato il procedimento per la sospensione o revoca dell’AIA, con prescrizioni che comprendono il ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inadempienza, si procederà alla sospensione o revoca dell’autorizzazione. Alla Regione spetta inoltre la richiesta di comunicare al Comune le misure adottate per abusi edilizi e fornire informazioni utili ad Anas e Provincia.

Il sindaco ha sottolineato l’importanza della collaborazione con la popolazione, che ha contribuito con video e foto, e ha ricordato che a Scafati le aziende conserviere sono soltanto quattro, tutte controllate più volte.