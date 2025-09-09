Serata speciale a Suor Crocifissa Caputo: ad Angri la presentazione del libro di Suor Pantano (video)

Ad Angri, nella Casa Madre delle Suore di San Giovanni Battista, il prossimo 25 settembre alle 19.39 una serata speciale per riscoprire la figura di Suor Crocifissa Caputo, al secolo Maddalena Caputo, cofondatrice insieme al beato Alfonso Maria Fusco della Congregazione Battistina.
L’occasione è la presentazione del libro scritto da Suor Lina Pantano, madre generale delle suore, dal titolo “Suor Crocifissa Caputo, cuore della comunità Battistina”.
Relatrice insieme all’autrice anche la scrittrice di Angri, Maria Rossi.
Modera l’evento il presidente della proloco Aldo Severino.
Un testo che vuole riportare alla luce la forza e la modernità di una donna semplice, capace di trasformare la sua vita in dono per i piccoli, i poveri, i più fragili.
Ascoltiamo le parole di suor Lina Pantano (Video)