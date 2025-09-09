Stadio Vitiello, lavori in ritardo: il derby Scafatese–Nocerina rischia di giocarsi lontano da Scafati

La vicenda dello stadio Vitiello torna al centro dello scontro politico. I lavori di riqualificazione, avviati lo scorso 21 agosto, non saranno completati nei tempi previsti: così l’atteso derby d’esordio casalingo della Scafatese contro la Nocerina potrebbe disputarsi in un impianto diverso da quello cittadino.

Il ritardo è legato all’arrivo tardivo dei fondi regionali, pari a 700mila euro, giunti solo pochi giorni prima di Ferragosto. Questo ha fatto slittare di circa due settimane l’avvio del cantiere.

Le opposizioni, con Francesco Carotenuto di Scafati Arancione in testa, accusano l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pasquale Aliberti di scarsa programmazione: “Era evidente che i lavori non si sarebbero potuti concludere entro il 14 settembre. Con un’organizzazione fatta per tempo il derby si sarebbe potuto giocare a Scafati”.

Dal canto suo, il Comune rivendica la correttezza del percorso amministrativo, ricordando che il decreto regionale con i fondi è arrivato solo il 5 agosto e che subito dopo si è proceduto con la variazione del piano triennale delle opere pubbliche e con la gara d’appalto.

Intanto, con la sfida contro la Nocerina ormai vicina, cresce l’ipotesi che la partita più attesa della stagione possa disputarsi altrove, forse a Santa Maria la Carità.