Tentata rapina ad Angri: vittima e amico aggrediscono il bandito, tre indagati

Un tentativo di rapina finito male a Angri si è trasformato in un episodio di violenza reciproca. Lo scorso 21 agosto, in un parcheggio di via Risi, un 44enne della provincia di Napoli ha cercato di rapinare un giovane armato di coltello. La vittima è riuscita a fuggire, ma poco dopo, insieme a un amico, ha rintracciato l’uomo e lo ha colpito a colpi di bastone e tubo di ferro.

Il rapinatore è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale. I carabinieri della tenenza di Scafati hanno ricostruito la vicenda: il 44enne è accusato di tentata rapina, mentre i due ragazzi di Angri, entrambi 27enni, sono indagati per lesioni. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati il tubo e un pezzo di legno con chiodo, presumibilmente utilizzati nell’aggressione, come riporta “Il Mattino“.

Le indagini sono ancora in corso.