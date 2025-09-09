Torre del Greco, ruba un borsello e investe la vittima per fuggire: arrestato 67enne di Ercolano

Una mattinata di paura in corso Vittorio Emanuele a Torre del Greco, dove un furto si è trasformato in un episodio di violenza che poteva avere conseguenze ben più gravi.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Torre del Greco hanno arrestato G. C., 67 anni, originario di Ercolano e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina impropria aggravata, tentato omicidio e ricettazione.

Secondo la ricostruzione, il 4 settembre scorso l’uomo si sarebbe introdotto nel laboratorio di una gelateria, approfittando di un momento di distrazione di un dipendente per impossessarsi del suo borsello.

Subito dopo, l’uomo sarebbe fuggito a bordo di un’auto risultata rubata.

La vittima, accortasi del furto, ha tentato di inseguirlo ma è stata investita dal veicolo guidato dal 67enne, che non ha esitato a travolgerla pur di garantirsi la fuga. Fortunatamente, le lesioni riportate dal dipendente sono state giudicate guaribili in 20 giorni.

L’indagine, condotta con l’ausilio della polizia locale, ha permesso grazie alle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte di ricostruire con precisione il percorso dell’uomo e di identificarlo.

Il fermo è stato convalidato e il 67enne si trova ora in carcere.