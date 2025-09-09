Traffico di droga, due militari di Nocera della Guardia Costiera condannati a due anni

I due, originari di Nocera Inferiore e della provincia di Napoli, erano stati fermati il 17 giugno 2020 sul raccordo autostradale di Napoli Est a bordo di una Fiat 500 con doppi fondi nei paraurti, predisposti per occultare droga.

La Corte d’Appello di Napoli ha condannato a due anni di reclusione, con pena sospesa, due militari della Guardia Costiera coinvolti in un episodio di traffico internazionale di stupefacenti. I giudici hanno accolto in parte il ricorso della difesa, riconoscendo agli imputati l’attenuante dell’ammissione di responsabilità e l’assenza di precedenti penali.

I due, originari di Nocera Inferiore e della provincia di Napoli, erano stati fermati il 17 giugno 2020 sul raccordo autostradale di Napoli Est a bordo di una Fiat 500 con doppi fondi nei paraurti, predisposti per occultare droga. Secondo le indagini, avrebbero dovuto trasportare oltre 40 chili di hashish dalla Spagna all’Italia, con partenza da Malaga e carico effettuato a Valencia, come riporta “Il Mattino“.

Il carico, però, non giunse mai a destinazione: i due, persi i contatti con i mandanti, si sarebbero liberati della droga in territorio spagnolo. Le chat su Telegram analizzate dagli investigatori hanno permesso di individuare le coordinate del borsone, poi recuperato dalle autorità iberiche.

Il procedimento si inserisce in una più ampia inchiesta della Procura di Napoli su un traffico internazionale di stupefacenti tra Spagna, Campania e Sicilia, che vede coinvolte altre venti persone. Per i due militari resta ancora pendente il ricorso in Cassazione.