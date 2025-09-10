Addio a Paul Baccaglini, ex inviato de Le Iene

È scomparso martedì mattina Paul Baccaglini, ex inviato che per alcuni anni ha fatto parte della squadra del programma televisivo Le Iene. A darne notizia è stata la stessa redazione attraverso i propri canali social, ricordandolo con un messaggio affettuoso: “Ciao Paul Abbracciamo forte tutta la sua famiglia”.

Baccaglini, conosciuto per la sua energia e il suo stile ironico, aveva saputo conquistare il pubblico grazie ai suoi servizi e al suo carisma. Il mondo dello spettacolo e della televisione italiana lo saluta con commozione, stringendosi intorno ai suoi cari in questo momento di dolore.