Agro Solidale. Un’intesa strategica avvia i Centri CUAV

La firma dell’accordo
Il 10 settembre 2025 il presidente del CdA dell’Azienda Consortile Agro Solidale, Ferdinando Prevete, ha delegato formalmente il direttore Gerardo Cardillo alla firma dell’Accordo Temporaneo di Scopo. L’intesa è stata sottoscritta insieme all’Ambito S5, capofila del progetto, al Consorzio Sociale Agorà S10, all’ASL di Salerno e all’organizzazione di volontariato A Voce Alta Salerno.
Obiettivi dei Centri CUAV
L’accordo nasce nell’ambito delle iniziative regionali per il contrasto alla violenza di genere e mira a promuovere il cambiamento dei comportamenti violenti, a responsabilizzare gli autori e a prevenire recidive. I Centri per Uomini Autori di Violenza rappresentano un tassello fondamentale per un approccio sistemico che affianchi tutela delle vittime e recupero dei maltrattanti.
La rete territoriale
Il progetto garantirà una copertura estesa in provincia di Salerno: una sede centrale a Salerno e tre sportelli periferici, collocati presso l’Ambito S5, l’Azienda Consortile Agro Solidale a Pagani e il Consorzio Sociale Agorà S10 a Palomonte. Ogni sede sarà attrezzata per ospitare percorsi individuali e di gruppo condotti da un’équipe multidisciplinare.
Un welfare più vicino alle emergenze
La nascita dei CUAV rappresenta un ulteriore passo avanti nel welfare territoriale, con l’obiettivo di dare risposte concrete a una delle emergenze sociali più gravi: la violenza maschile sulle donne. L’azione integrata rafforza l’impegno delle istituzioni locali, del mondo sanitario e del volontariato nel costruire un sistema più inclusivo e responsabile.