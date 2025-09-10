Angri, autista Busitalia aggredito a pugni durante il servizio: fermato l’aggressore

Uno dei passeggeri ha iniziato a insultarlo, sputandogli addosso dal finestrino, per poi colpirlo ripetutamente alla testa, strappandogli la divisa e costringendolo a ricorrere alle cure ospedaliere.

Prima gli insulti, poi sputi e una raffica di pugni: è stato questo il drammatico scenario vissuto ieri, martedì 9 settembre, da un autista di Busitalia Campania nel comune di Angri (SA).

Secondo quanto ricostruito da SalernoToday, l’aggressione è avvenuta mentre l’autista stava effettuando normalmente la corsa. Uno dei passeggeri ha iniziato a insultarlo, sputandogli addosso dal finestrino, per poi colpirlo ripetutamente alla testa, strappandogli la divisa e costringendolo a ricorrere alle cure ospedaliere. La furia è stata fermata solo dall’intervento dei carabinieri, che hanno bloccato l’aggressore evitando conseguenze peggiori.

Sull’episodio sono intervenuti anche i sindacati Filt Cgil e Fit Cisl, rappresentati da Gerardo Alpino e Diego Corace, sottolineando “l’insostenibile condizione di rischio a cui è quotidianamente esposto il personale viaggiante”. Tra le richieste: l’installazione di dash cam come deterrente e strumento probatorio, campagne informative multilingua a bordo dei mezzi sui rischi legali delle aggressioni, e l’attivazione urgente di un tavolo tecnico regionale per implementare cabine protettive, sistemi di sorveglianza e dispositivi di sicurezza.