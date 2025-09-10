Angri, nuovi ingressi nei Moderati per le Regionali (video

Nuovi ingressi nei Moderati da Angri

Angri moderata. L’adesione al partito Noi Moderati da parte dei consiglieri comunali Giuseppe Aversa e Giuseppe Del Sorbo, insieme agli assessori Maria Immacolata D’Aniello e Salvatore Mercurio, segna un nuovo passaggio politico significativo per la città di Angri. Durante la conferenza stampa dedicata alle prossime elezioni regionali è emersa anche la possibilità di una candidatura di Del Sorbo, ipotesi che apre nuovi scenari nel quadro elettorale campano.

Casciello e Carfagna al fianco del partito

Alla presentazione era presente anche l’ex deputato e giornalista Gigi Casciello, tra i volti più rappresentativi del movimento Noi Moderati. A sottolineare l’importanza di questo ingresso è stata Mara Carfagna, che ha definito il coinvolgimento dei pubblici amministratori locali come una tappa fondamentale per radicare il nostro partito nel tessuto territoriale e costruire un percorso condiviso con le comunità cittadine.

Angri. Ultima peregrinatio per San Giovanni Battista, tra riti e simboli