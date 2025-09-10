Cilento, branco di lupi attacca i pascoli: sbranate mucche e uccisi anche cavalli

Gli episodi sono stati confermati da ispezioni veterinarie della ASL di Salerno, e le fototrappole installate dagli stessi allevatori.

Un’allerta grave scuote gli allevatori del Cilento, in particolare nella zona del Monte Cervati. È stato documentato un branco di lupi che ha portato a ripetuti attacchi ai pascoli, sbranando mucche e causato la morte di cavalli. Gli episodi sono stati confermati da ispezioni veterinarie della ASL di Salerno, e le fototrappole installate dagli stessi allevatori hanno immortalato almeno cinque lupi di taglia media e grossa, composti da una coppia riproduttrice e i loro cuccioli .

L’allevatore Vincenzo Giudice ha sottolineato la particolarità dei comportamenti: non si tratta solo di predazioni su animali deboli o feriti, bensì attacchi contro animali forti e apparentemente in ottima salute. Questo lascia pensare non solo a una sovrabbondanza di lupi in un contesto di scarsità di cibo (anche a causa della proliferazione dei cinghiali), ma soprattutto alla presenza di un branco particolarmente aggressivo, che rappresenta un rischio anche per l’uomo.