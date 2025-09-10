Luci d’Artista 2025: firmato il contratto, a fine settembre via alle installazioni

Proseguono i preparativi per l’edizione 2025 di Luci d’Artista. Oggi il Comune di Salerno ha sottoscritto il contratto d’esecuzione con la ditta SIM Luce srl, rappresentata dall’amministratore delegato Federico Orlandi, vincitrice dell’appalto. Dopo le celebrazioni in onore di San Matteo, a fine mese, prenderanno il via i lavori di installazione nelle strade, nei parchi e nelle piazze cittadine, a cura di operai specializzati.

La nuova edizione presenterà numerose opere luminose inedite, con temi e soggetti originali. Parallelamente si sta lavorando alla programmazione di eventi collaterali di arte, cultura e spettacolo, molto apprezzati dai visitatori. Confermate anche le aperture serali del Giardino della Minerva, la stagione festiva del Teatro Municipale Giuseppe Verdi e il tradizionale Capodanno in Piazza della Libertà.

L’inaugurazione è prevista per metà novembre, con un’attenzione particolare ai flussi turistici: oltre ai collegamenti ferroviari ad Alta Velocità, si potrà contare sull’operatività dell’Aeroporto e sul prolungamento della stagione crocieristica. L’evento è organizzato dal Comune di Salerno con il contributo della Regione Campania.