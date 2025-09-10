Nocera Inferiore, furto al chiosco dei fiori vicino al cimitero: indaga la Polizia

I ladri, dopo aver danneggiato la struttura, hanno portato via una somma di denaro.

Un gazebo esterno al cimitero comunale di Nocera Inferiore è stato preso di mira nei giorni scorsi da ignoti. I ladri, dopo aver danneggiato la struttura, hanno portato via una somma di denaro.

Sul caso sono in corso accertamenti da parte degli agenti del commissariato di Pubblica Sicurezza, impegnati a ricostruire la dinamica e risalire ai responsabili.

