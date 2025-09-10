Nocera Inferiore, furto alla Braseria: ladro porta via solo mozzarella

Nuovo episodio di microcriminalità ai danni della Braseria, storica attività ristorativa di via Lucarelli a Nocera Inferiore.
Ieri mattina, intorno alle 5:45, un uomo a volto scoperto si è introdotto nei locali con l’obiettivo di svuotare la cassa. Accortosi dell’assenza di denaro, ha ripiegato su alcune buste di mozzarella, portandole via prima di dileguarsi, come riporta “RTA Live”.
I titolari non hanno registrato danni economici rilevanti, ma l’episodio si aggiunge alla serie di tentativi di furto che da tempo mettono sotto pressione le attività commerciali del territorio. Una situazione che alimenta la preoccupazione degli esercenti, già costretti a fare i conti con un aumento dei rischi per la sicurezza.