Omicidio a Gragnano, fermati i presunti killer di Alfonso Cesarano

Un’inchiesta lampo ha portato, in appena otto giorni, all’arresto dei tre presunti responsabili dell’omicidio di Alfonso Cesarano, 34enne ucciso il 30 agosto scorso a colpi di pistola calibro 9×21 all’esterno della sua abitazione in via Cappella della Guardia, tra Casola e Gragnano.

L’indagine, condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata con il supporto della caserma di Castellammare di Stabia, ha permesso di individuare i presunti sicari, accusati dalla Direzione Distrettuale Antimafia – sostituto procuratore Giuseppe Cimmarotta – di omicidio aggravato dalle modalità mafiose.

Secondo le ricostruzioni investigative, i tre avrebbero aspettato che Cesarano rientrasse a casa dal lavoro e fatto fuoco 14 volte, centrando la vittima con cinque colpi letali. I sicari viaggiavano su uno scooter rubato, così come la vittima, senza che Cesarano riuscisse a salvarsi.

Cesarano, già agli arresti domiciliari per una condanna per tentato omicidio, era stato protagonista di un precedente agguato nel dicembre 2023 tra le curve di Lettere. L’omicidio rientra nella faida tra il clan Di Martino, egemone sui Monti Lattari, e altri gruppi criminali coinvolti nel monopolio della produzione e distribuzione di marijuana nella cosiddetta “Jamaica del Sud”. Se confermate, le accuse segnerebbero il primo omicidio di stampo mafioso risolto nei Monti Lattari nell’ambito di questa guerra di clan.