Pagani, al via i lavori di riqualificazione su via Aufiero, via Mazzini e via Roma

Prosegue il piano comunale di manutenzione stradale a Pagani. Dopo gli interventi di luglio in via San Domenico, da mercoledì 10 a sabato 13 settembre sarà la volta di via Aufiero, via Mazzini e via Roma, interessate da lavori di ripristino del manto stradale nella zona Palazzine.

Il progetto, voluto dal sindaco Raffaele Maria De Prisco e dal vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Augusto Pepe, prevede al momento interventi su sette strade per un importo complessivo di 152.111,89 euro.

I lavori comprenderanno la rimozione dell’asfalto ammalorato, la posa di un nuovo tappetino bituminoso, la messa in quota dei chiusini e la realizzazione della segnaletica orizzontale. Gli interventi saranno eseguiti in orario notturno, dalle 20 alle 8 del mattino successivo, nelle giornate di mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 settembre.

Per consentire l’esecuzione delle operazioni, è stato istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata lungo le tre strade interessate fino a sabato alle ore 12.