Pagani, manutenzione straordinaria per scuole provinciali (video)

Interventi straordinari a Pagani

A Pagani è stato avviato un programma di manutenzione straordinaria sugli istituti scolastici provinciali, con lavori significativi che hanno interessato il liceo Mancino e l’Istituto Pittoni.

Le parole di Gerardo Palladino

Il consigliere provinciale e presidente del consiglio comunale, ingegnere Gerardo Palladino, ha illustrato nel dettaglio il piano predisposto per garantire maggiore efficienza e sicurezza. “Si tratta di un investimento mirato — ha spiegato Palladino — per offrire ai nostri studenti ambienti scolastici moderni e adeguati, all’altezza delle sfide educative”.

Sicurezza e qualità degli spazi

Gli interventi puntano a risolvere criticità strutturali e a migliorare la vivibilità quotidiana degli edifici, restituendo spazi sicuri e funzionali alla comunità scolastica paganese.

