Pagani, nasce “Volontari di prossimità”: servizi gratuiti per chi vive in condizioni di disagio sociale

Un nuovo progetto sociale prende vita a Pagani, offrendo supporto concreto alle persone in difficoltà. “Volontari di prossimità” mette a disposizione un’ampia gamma di servizi: ambulatorio sociale, screening medici, sostegno psicologico, docce e lavanderia sociale, prestito di presidi sanitari, consulenza legale e fiscale gratuita, servizio di mobilità sociale e recupero eccedenze alimentari.

Il progetto è finanziato dai fondi PR Campania FSE+ 2021-2027 (Priorità 3 – Obiettivo ESO 4.12 – Azione 3.l.3) e vede come capofila la Protezione Civile “Papa Charlie ODV”, in partenariato con le associazioni Tutti a bordo ODV, Anspi San Sisto II APS e RBA La voce cattolica APS, in collaborazione con la Parrocchia San Sisto II.

Le attività sono iniziate a fine luglio e registrano già numerosi accessi. L’ambulatorio sociale “Giuseppe Moscati”, attiguo all’Emporio della carità di via Sant’Erasmo, offre consulenze mediche gratuite ogni venerdì dalle 17 alle 19 (16-18 in orario invernale) e organizza periodici screening mirati, come riporta “Metropolis“.

Nei locali dell’Emporio sono disponibili anche docce e lavanderia sociale, accessibili senza prenotazione, mentre il Cafè psicologico offre supporto ogni sabato mattina presso i locali della parrocchia, previa prenotazione online.

Il progetto prevede inoltre:

Mobilità sociale, per accompagnamento e ritiro farmaci per anziani soli;

Prestito di presidi sanitari, disponibile previa prenotazione;

Recupero eccedenze alimentari per rifornire l’Emporio della carità;

Consulenza legale e fiscale gratuita ogni giovedì pomeriggio presso la sede di “Tutti a bordo”;

Corsi per giovani, tra cui formazione per speaker radiofonico e campi scuola di volontariato.