Praiano, grave incidente in bici elettrica: 24enne lotta per la vita

È in condizioni critiche il giovane di 24 anni rimasto vittima di un grave incidente stradale a Praiano, lungo la Strada Statale 163 Amalfitana, nella notte del 7 settembre.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo – originario della zona e dipendente di un hotel locale – era in sella alla sua bici elettrica quando avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo violentemente sull’asfalto. A trovarlo privo di sensi sono stati alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Stabilizzato dal personale del 118 e trasportato in elicottero dal campo sportivo di Scala all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, il 24enne è stato sottoposto a un delicato intervento di craniotomia per un ematoma epidurale con subdurale associato. Attualmente è ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri della Compagnia di Amalfi, che stanno acquisendo immagini di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare se siano stati coinvolti altri veicoli. Al momento, tuttavia, l’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un incidente autonomo.