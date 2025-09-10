San Marzano sul Sarno, parcheggi sulle strisce blu: ora si paga con l’app Telepass

La mobilità urbana a San Marzano sul Sarno diventa più moderna e digitale. È attivo il nuovo servizio che consente di pagare la sosta sulle strisce blu direttamente dall’app Telepass, senza bisogno di contanti, carte o ticket cartacei.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con Telepass e TMP Srl, rientra nel piano di riorganizzazione e digitalizzazione della sosta. «Un passo avanti concreto per una mobilità più ordinata e accessibile», ha commentato il sindaco Andrea Annunziata, sottolineando come il progetto punti a semplificare la vita dei cittadini e a migliorare la gestione del territorio.

Attraverso l’app è possibile calcolare e pagare la sosta in base ai minuti effettivi, modificare la durata anche da remoto, ricevere notifiche di scadenza, localizzare l’auto e scaricare note spese dall’archivio personale. Per i controlli sarà sufficiente la verifica della targa da parte degli ausiliari, senza obbligo di esporre il biglietto.

«Facilitare il pagamento della sosta significa anche favorire la rotazione dei parcheggi a beneficio delle attività commerciali», ha evidenziato l’assessore alla Mobilità Raffaele Belvedere, richiamando i vantaggi di un sistema più rapido ed efficiente.

Con il nuovo servizio sulle strisce blu, San Marzano compie un ulteriore passo verso una mobilità urbana più sostenibile e digitale.