Sant’Antonio Abate premia i suoi studenti meritevoli: una comunità che guarda al futuro

Domani, 11 settembre, Sant’Antonio Abate celebrerà i suoi giovani talenti con la cerimonia istituzionale di consegna delle pergamene agli studenti meritevoli. L’evento si terrà al Parco Naturale alle ore 17:30, in un’atmosfera di condivisione e riconoscimento dedicata alle nuove generazioni.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ilaria Abagnale, rappresenta non solo un premio per i risultati raggiunti, ma anche un segnale di fiducia verso il futuro del paese.

“Guardare negli occhi i ragazzi e riconoscere la forza dei loro sogni, il peso dei sacrifici e il valore di ogni traguardo raggiunto è un gesto che va oltre il semplice riconoscimento” – ha dichiarato il sindaco Abagnale. – “Come comunità, vogliamo far sentire loro che non sono soli: crediamo nelle loro capacità e saremo al loro fianco nel cammino di crescita, fatto di personalità e responsabilità”.

Il sindaco ha sottolineato anche l’orgoglio personale di vivere questo momento non solo come amministratrice, ma anche come cittadina e madre: “Conoscere questi ragazzi significa conoscere il futuro del nostro paese”.

La cerimonia sarà dunque un’occasione per celebrare impegno, dedizione e talento, ma anche per rinnovare il patto tra istituzioni, famiglie e giovani. Come ha ricordato la stessa Abagnale, sarà come sfogliare un libro pieno di pagine bianche, pronte ad essere scritte dai protagonisti di domani.

L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza, chiamata a partecipare e a condividere con i ragazzi e le loro famiglie la gioia di un traguardo importante.