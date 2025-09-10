Scafati, sopralluogo del sindaco Aliberti negli istituti scolastici: “La scuola è il luogo in cui si costruisce il futuro”

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, ha effettuato questa mattina un sopralluogo in diversi plessi cittadini, sia in quelli che hanno già riaperto i cancelli sia in quelli che accoglieranno gli studenti nei prossimi giorni.
Durante la visita, il primo cittadino ha voluto augurare personalmente un buon inizio a studenti, docenti e personale scolastico, sottolineando l’impegno dell’amministrazione comunale nel garantire strutture sicure, accoglienti e funzionali.
Lavori in corso e cantieri da completare
Aliberti ha ricordato come negli ultimi mesi siano stati portati avanti interventi importanti per la manutenzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici. In particolare, ha evidenziato che a breve saranno completati i lavori e la documentazione necessaria per i plessi “T. Iorio”, via Genova, Mariconda e per il grande progetto del nuovo Polo Scolastico, definito dal sindaco “l’opera più importante” per la città.
Le scuole visitate
Il sopralluogo ha toccato numerosi istituti, tra cui i plessi di Zaffaranelli, via della Resistenza, Manzi, via M. d’Ungheria, Franca e Vincenzo Marra, Bagni, Pisacane e Anna Ferrara. Un tour che ha permesso di verificare lo stato degli edifici e di programmare gli ulteriori interventi necessari.
“Nella scuola si costruisce il futuro”
Al termine della visita, il sindaco ha ribadito il valore centrale della scuola per la comunità:
“La scuola non è solo un luogo di apprendimento: è il posto dove si producono sogni e aspirazioni, dove si costruisce il futuro”.