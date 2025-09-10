Sextape rubato a Stefano De Martino e diffuso, la Procura di Roma indaga per revenge porn

Un caso di violazione della privacy con gravi risvolti legali e mediatici ha travolto Stefano De Martino, volto noto della Rai, e la compagna ventiduenne Caroline Tronelli. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per ipotesi di revenge porn dopo la diffusione online di filmati intimi, sottratti illegalmente da un’abitazione privata e rilanciati soprattutto su Telegram.

L’episodio risale alla notte del 9 agosto, quando ignoti avrebbero violato il sistema di sicurezza domestico della giovane, riuscendo a prelevare i contenuti riservati. In poche ore i video hanno fatto il giro della rete, trasformando un atto di intrusione nella sfera personale in un caso di dominio pubblico.

Le indagini, affidate alla polizia postale, puntano a ricostruire la catena di passaggi che ha portato al furto e alla circolazione dei materiali. Due le piste principali: un attacco informatico diretto alle videocamere di sorveglianza o l’azione di un “tecnico infedele” con accesso privilegiato al sistema. Al momento non risultano indagati identificati.

Parallelamente, il Garante della privacy è intervenuto con un provvedimento urgente: da un lato ha ordinato il blocco della diffusione dei video, dall’altro ha ribadito che ogni ulteriore condivisione rappresenta un atto penalmente rilevante.

La vicenda mette in luce le vulnerabilità dei sistemi di videosorveglianza, sempre più esposti a intrusioni da parte di hacker o soggetti con accessi interni, e solleva interrogativi sulla protezione dei dati privati in contesti domestici.

La Procura e il Garante hanno ribadito con fermezza che l’obiettivo resta fermare la spirale di diffusione illecita e individuare i responsabili, per impedire che episodi simili contribuiscano a normalizzare la violazione della privacy come fenomeno impunito.