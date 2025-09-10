Tutto pronto per la Champions League: la griglia delle favorite

L’Italia sarà rappresentata da quattro squadre: il Napoli campione d’Italia, l’Inter reduce da due finali negli ultimi tre anni, la Juventus tornata stabilmente ai vertici e l’Atalanta, ormai una presenza costante nell’élite continentale.

La Champions League 2025/26 è pronta ad accendere le notti europee, con un fascino che rimane immutato e un livello di competizione sempre più serrato. L’Italia sarà rappresentata da quattro squadre: il Napoli campione d’Italia, l’Inter reduce da due finali negli ultimi tre anni, la Juventus tornata stabilmente ai vertici e l’Atalanta, ormai una presenza costante nell’élite continentale. Per tutte loro la strada appare in salita, ma i recenti percorsi dei nerazzurri hanno dimostrato che il calcio italiano è ancora capace di competere con le superpotenze economiche e sportive del continente.

Il ruolo della favorita spetta inevitabilmente al Paris Saint Germain, fresco vincitore dell’ultima edizione sotto la guida di Luis Enrique, capace di piegare in finale l’Inter e di scrollarsi di dosso l’etichetta di eterna incompiuta. Le semifinali dello scorso anno, che hanno visto protagoniste anche Arsenal e Barcellona, testimoniano un equilibrio crescente, con squadre giovani e ambiziose che non temono i grandi nomi della tradizione. Liverpool, Real Madrid e Bayern Monaco restano comunque realtà solide, mentre Manchester City e Chelsea, pur reduci da stagioni altalenanti, hanno organici in grado di ribaltare i pronostici.

Ma chi davvero può alzare il trofeo? Nelle scommesse vincente della Champions League il PSG parte avanti con quota 6.50, seguito da Liverpool e Barcellona a 7.50, mentre il Real Madrid, mai da sottovalutare, si trova a 8.00. L’Arsenal, semifinalista, è a 9.00, davanti al City a 11.00 e al Bayern a 12.00. Le italiane, invece, si muovono tra il 26.00 di Inter e Napoli, il 36.00 della Juventus e il 76.00 dell’Atalanta. Quote che riflettono il divario di risorse e continuità rispetto alle grandi favorite, ma che, come spesso accade, possono nascondere sorprese capaci di ribaltare i valori sulla carta.

Guardando in casa nostra, l’Inter resta la squadra italiana con maggiore credibilità internazionale, grazie agli ultimi risultati europei e una rosa collaudata, anche se con Chivu al posto di Inzaghi sta cambiando l’idea di gioco. Il Napoli, dopo l’ennesima impresa in campionato, dovrà dimostrare di poter reggere anche in Europa, mentre la Juventus si affida all’esperienza per tornare protagonista. L’Atalanta, infine, continua a rappresentare la mina vagante: meno pressione, grande entusiasmo e una filosofia di gioco che spesso ha messo in difficoltà anche i giganti, ma anche qui è tutto da verificare ancora il cambio Juric per Gasperini.

Con queste premesse, la stagione 2025/26 della Champions League si annuncia come una delle più avvincenti degli ultimi anni. L’impressione è che nessuna squadra possa considerarsi invincibile e che l’imprevedibilità sarà la vera chiave di volta della competizione. Tra sogni italiani e ambizioni straniere, la Champions League resta il palcoscenico più affascinante e crudele, capace di esaltare il talento e allo stesso tempo di non perdonare alcun errore. E come sempre, quando l’inno risuonerà, tutto sarà possibile.