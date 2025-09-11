Allerta meteo in Campania: scuole chiuse in sette Comuni, Napoli resta aperta

Un’ondata di maltempo di forte intensità sta investendo la Campania.
Il maltempo insisterà ancora su queste regioni nel corso del pomeriggio, con precipitazioni diffuse e possibili nubifragi localizzati.
Solo in serata sono attesi i primi segnali di attenuazione dei fenomeni, che tenderanno gradualmente a cessare entro la notte.
La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo arancione valida fino al primo pomeriggio di giovedì 11 settembre 2025, con rischio di temporali violenti, fulmini, grandinate e raffiche di vento.
La violenta bomba d’acqua che ha colpito Napoli nel pomeriggio di ieri 10 settembre è stata solo un’anticipazione di quanto atteso.
Per questo motivo diversi sindaci hanno scelto la via della massima cautela, disponendo la chiusura delle scuole per la giornata di (oggi) giovedì.
Sette Comuni chiudono le scuole, Napoli va in controtendenza
Mentre a Napoli l’amministrazione comunale ha deciso di mantenere regolarmente aperti gli istituti scolastici, sette Comuni della provincia hanno invece sospeso l’attività didattica.
Ecco l’elenco:
-
Barano d’Ischia
-
Castellammare di Stabia
-
Pompei
-
Portici
-
Pozzuoli
-
Torre Annunziata
-
Torre del Greco
Le ordinanze firmate dai rispettivi sindaci richiamano la necessità di tutelare la pubblica incolumità, considerato l’elevato rischio derivante dalle condizioni atmosferiche.
Misure straordinarie oltre alle scuole
Alcune amministrazioni hanno esteso le restrizioni anche ad altre strutture pubbliche.
-
Castellammare di Stabia: chiusi il Parco Urbano delle Antiche Terme, il Parco di Villa Gabola e il cimitero comunale.
-
Pozzuoli: sospeso l’accesso a parchi, cimitero e aree di sgambamento cani sia il 10 che l’11 settembre.
Scelte che testimoniano un approccio preventivo, volto a ridurre i rischi connessi a possibili crolli di alberi, cadute di rami e allagamenti.