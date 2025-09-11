Angri, l’I.C. “Smaldone” inaugura l’anno scolastico 2025/26 (video)

L’I.C. Smaldone di Angri riapre con entusiasmo: dirigente Cataldo annuncia nuove opportunità formative e progettuali per studenti e comunità scolastica.

Una riapertura all’insegna dell’innovazione

Suona la campanella. Le aule dell’Istituto Comprensivo Don Enrico Smaldone di Angri hanno riaperto per accogliere studenti e famiglie in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico. Presente la dirigente Brunella Cataldo e i suoi collaboratori, che ha sottolineato l’importanza di affrontare le sfide dei mesi a venire con entusiasmo e con una visione aperta al futuro.

Nuove prospettive formative

La dirigente ha anticipato l’introduzione di novità nell’offerta formativa, pensate per ampliare le competenze degli studenti e favorirne la crescita personale e culturale. I percorsi saranno arricchiti da attività interdisciplinari che risponderanno alle esigenze di un contesto educativo sempre più dinamico e competitivo.

Progetti extra didattici per la comunità

Accanto alla didattica tradizionale, l’I.C. Smaldone punterà ancora una volta sui progetti extra didattici, con laboratori tematici, attività creative e iniziative inclusive che metteranno al centro la partecipazione attiva di studenti e famiglie. L’obiettivo è rafforzare la scuola come luogo di educazione, socialità e innovazione.

Una “scuola aperta” al territorio

La riapertura rappresenta un momento significativo per tutta la comunità angrese, che vede nell’I.C. Smaldone un presidio educativo di riferimento. La collaborazione con enti locali e associazioni garantirà ulteriori opportunità di crescita, consolidando il ruolo dell’istituto come polo formativo d’eccellenza.

