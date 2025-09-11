Banca Monte Pruno rafforza la presenza nell’Agro-Nocerino Sarnese e in Costiera Amalfitana

Sei nuovi Comuni entrano ufficialmente nella rete della banca: Nocera Inferiore, Pagani, Ravello, Sant’Egidio del Monte Albino, Corbara e Lettere.

Essere una Banca di Credito Cooperativo significa investire nelle persone, nelle comunità e nella responsabilità condivisa. Con questa missione, la Banca Monte Pruno annuncia l’ampliamento della propria area operativa, che si estende ora all’Agro-Nocerino Sarnese e a parte della Costiera Amalfitana.

Sei nuovi Comuni entrano ufficialmente nella rete della banca: Nocera Inferiore, Pagani, Ravello, Sant’Egidio del Monte Albino, Corbara e Lettere. Il territorio complessivo servito supera oggi i 100 Comuni distribuiti tra le province di Salerno, Avellino, Potenza e Napoli, raggiungendo un mercato potenziale di oltre 800 mila abitanti.

Il passo, sottolineano il Presidente Michele Albanese e il Direttore Generale Cono Federico, non è solo un’espansione geografica, ma un rafforzamento dei valori mutualistici e della vicinanza ai territori: «L’ingresso dei nuovi Comuni dimostra che i valori semplici e solidi delle nostre origini possono diventare motore di crescita per intere comunità. La Banca Monte Pruno continua a essere ponte tra passato e futuro, radici e sviluppo, con la certezza che dalle piccole realtà possano nascere grandi progetti».

L’ampliamento rappresenta inoltre un’opportunità concreta per famiglie e imprese locali, rafforzando la responsabilità sociale della banca e confermando l’impegno verso lo sviluppo economico e comunitario.