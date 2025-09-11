Caso botulino, l’inchiesta si allarga: stop alla produzione nello stabilimento di Scafati

Il caso di botulino che ha sconvolto la Calabria continua a destare allarme. Le vittime sono Luigi Di Sarno, 52 anni, originario di Cercola (Napoli), e Tamara D’Acunto, 45 anni, di Diamante. Altri turisti e villeggianti hanno accusato gravi sintomi, ma sono stati dimessi dopo le cure ricevute all’ospedale Annunziata di Cosenza. La Procura di Paola, guidata dal procuratore Domenico Fiordalisi, ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità.

I controlli dell’Asp di Salerno

Gli ispettori hanno riscontrato irregolarità nello stabilimento di Scafati da cui provenivano alcune conserve sospette. Le verifiche hanno evidenziato carenze nel pretrattamento termico degli alimenti, assenza di strumenti adeguati per il monitoraggio della sicurezza, difetti nella tracciabilità dei lotti e mancanza di sistemi di controllo contro gli infestanti. Per queste ragioni, è stata disposta la sospensione della produzione e della commercializzazione fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie.

Gli accertamenti sugli alimenti

Le indagini proseguono anche sul fronte della distribuzione: nello stabilimento di Sant’Anastasia (Napoli) non sono state rilevate irregolarità. Intanto, i primi risultati delle analisi effettuate su vasetti sequestrati a Diamante hanno dato esito negativo, ma resta il dubbio che parte dei prodotti contaminati sia già stata consumata o smaltita.

Un caso ancora aperto

L’inchiesta intende chiarire ogni passaggio della filiera produttiva e distributiva. Due morti, diversi ricoveri e la preoccupazione diffusa sulla Riviera dei Cedri rendono questa vicenda una priorità per la magistratura e le autorità sanitarie.