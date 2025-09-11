Castellammare di Stabia, via libera al recupero del Giardino Botanico della Reggia di Quisisana

Il Comune di Castellammare di Stabia ha espresso parere positivo alla Valutazione di Incidenza Ambientale per il progetto di recupero e valorizzazione dell’area verde storica della residenza borbonica.

Un passo decisivo verso la rinascita del Giardino Botanico della Reggia di Quisisana: il Comune di Castellammare di Stabia ha espresso parere positivo alla Valutazione di Incidenza Ambientale per il progetto di recupero e valorizzazione dell’area verde storica della residenza borbonica.

Il piano, promosso dal Ministero della Cultura e dal Parco Archeologico di Pompei, rientra nel Contratto Istituzionale di Sviluppo Vesuvio–Pompei–Napoli ed è finanziato grazie alla Delibera Cipess 29/2022. L’obiettivo è restituire dignità e funzionalità al giardino, trasformandolo in uno spazio che unisca natura, storia e comunità.

Gli interventi previsti includono l’abbattimento di 72 alberi compromessi, la cura e il restauro delle alberature esistenti, nuovi impianti arbustivi e arborei, la rigenerazione dei prati, la riqualificazione dei percorsi storici e il restauro delle componenti architettoniche e monumentali. Saranno inoltre installati nuovi impianti di irrigazione e illuminazione per garantire fruibilità e sicurezza anche nelle ore serali, come riporta “Stabiachannel“.

Grande attenzione sarà dedicata alla tutela ambientale: il giardino ricade nel sito Natura 2000 Dorsale dei Monti Lattari, e tutte le attività di cantiere saranno sospese tra il 1° aprile e il 31 luglio, in coincidenza con il periodo riproduttivo della fauna locale. Anche in esercizio, le manutenzioni con macchinari saranno vietate nello stesso periodo, consentendo solo interventi manuali.

Il progetto non è solo un’opera di recupero paesaggistico: la Reggia di Quisisana, già residenza estiva dei Borbone, tornerà a disporre di un giardino degno della sua storia, polmone verde capace di ospitare visite e iniziative culturali nel rispetto della biodiversità. Una scelta strategica per valorizzare la Reggia e Castellammare, offrendo alla città uno spazio dove natura, storia e bellezza convivono in equilibrio.

