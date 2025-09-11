Lutto a Sant’Egidio del Monte Albino: addio a Costantino Sessa

Una vita spesa con dedizione al servizio della pubblica amministrazione, Sessa era conosciuto per la sua professionalità e per la profonda umanità con cui affrontava ogni impegno.

È scomparso nelle scorse ore Costantino Sessa, dirigente del Comune di Sant’Egidio, stimato commercialista e revisore contabile. Una vita spesa con dedizione al servizio della pubblica amministrazione, Sessa era conosciuto per la sua professionalità e per la profonda umanità con cui affrontava ogni impegno.

La notizia della sua morte ha suscitato grande commozione in città. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social: “Ci siamo voluti bene veramente. Non a caso ci chiamavamo fratelli. Sei stata una delle più belle persone che abbia incontrato nella mia vita. Ho solo bei ricordi di te. Grazie di tutto, maestro e fratello mio. Spero di poterti riabbracciare da qualche parte. Che la terra ti sia lieve, Costa ♥️”.