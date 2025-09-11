Maxi operazione contro il clan Fezza-De Vivo: 88 misure cautelari tra Campania e altre 4 regioni

Dalle prime ore dell’alba è scattata una vasta operazione congiunta della Polizia di Stato di Salerno – Squadra Mobile – e dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore.

Dalle prime ore dell’alba è scattata una vasta operazione congiunta della Polizia di Stato di Salerno – Squadra Mobile – e dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore. Sono in esecuzione due ordinanze di custodia cautelare, emesse rispettivamente dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e dal Gip del Tribunale dei minorenni di Salerno su richiesta della Procura minorile, a carico di 88 indagati ritenuti collegati al clan Fezza-De Vivo di Pagani.

Le persone coinvolte rispondono, a vario titolo, di associazione di stampo mafioso, traffico di stupefacenti, tentato omicidio, estorsione aggravata, riciclaggio, detenzione e porto illegale di armi, tutti reati aggravati dal metodo mafioso. Contestati anche i reati di associazione per delinquere finalizzata al furto, ricettazione e riciclaggio di auto di lusso.

Il blitz interessa 21 Comuni in 5 Regioni e vede impegnati oltre 500 uomini e donne tra Polizia e Carabinieri, con l’impiego di elicotteri e unità cinofile.

Parallelamente, la Guardia di Finanza di Salerno sta eseguendo un sequestro preventivo urgente di beni nella disponibilità degli indagati, ritenuti di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati.

Ulteriori dettagli verranno forniti nel corso della conferenza stampa in programma alle ore 11.30 presso la Procura della Repubblica di Salerno.