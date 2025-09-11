Maxi operazione interforze sequestri per 2 milioni di euro: il pauso del Prefetto Esposito

Il Prefetto Esposito: “Lo Stato è presente, lotta senza tregua contro droga e criminalità organizzata”

Una maxi operazione interforze ha inferto un duro colpo al traffico di stupefacenti e alle organizzazioni criminali nel Salernitano.

All’alba di oggi, la Squadra Mobile della Polizia di Stato e i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno dato esecuzione a due diverse ordinanze di misure cautelari personali, emesse rispettivamente dal GIP del Tribunale di Salerno – su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia – e dal GIP del Tribunale dei Minorenni di Salerno, su input della Procura minorile.

Nel mirino 88 persone, accusate a vario titolo di associazione di stampo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione aggravata, riciclaggio, porto e detenzione illegale di armi, oltre a furti e ricettazione.

Tutti i reati risultano aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose.

Contestualmente, il GICO della Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito un decreto di sequestro preventivo urgente, emesso dalla DDA, che ha colpito beni riconducibili a 77 indagati, per un valore stimato di circa 2 milioni di euro.

Il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha espresso il proprio plauso: “Il mio ringraziamento alle Forze di Polizia e all’Autorità Giudiziaria per questa brillante operazione, che conferma la presenza forte dello Stato sul territorio. Non solo repressione, ma anche prevenzione: sul fronte della droga si lavora in maniera integrata, per sensibilizzare soprattutto i giovani sui danni devastanti dell’uso di sostanze stupefacenti”.

Un segnale forte di legalità, che ribadisce l’impegno delle istituzioni nella difesa della sicurezza e nella lotta senza compromessi contro la criminalità organizzata.