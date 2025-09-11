Nocera Inferiore, auto si ribalta in via Correale: titolare del negozio denuncia “Far West notturno”

Paura martedì sera a Nocera Inferiore, dove un’auto, per cause ancora da accertare, ha sbandato ribaltandosi su un lato e finendo contro la saracinesca di un’attività commerciale in via Correale.

La titolare del negozio, V.P., ha affidato a Facebook un duro sfogo: “Via Correale è una strada pericolosa, nonostante le infinite segnalazioni ai vigili urbani. Ogni giorno rischiamo che qualcuno resti ucciso. Di recente hanno danneggiato lo scalino d’ingresso. La notte il prolungamento Garibaldi è diventato un Far West, tra sgommate di auto e moto. Nessuno interviene”.

La commerciante ha spiegato di aver chiesto più volte l’installazione di dissuasori di velocità, senza ottenere risposte: “Mi hanno detto di rivolgermi al Comandante dei vigili. Ma io sono solo una cittadina che lavora. Non voglio vivere di fortuna, voglio essere tutelata!”.