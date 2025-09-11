Nocera Inferiore: lotti PIP Fosso Imperatore, pubblicato il bando

Due lotti PIP disponibili a Nocera Inferiore. Avviata procedura di assegnazione, obiettivo rafforzare insediamenti produttivi e ampliamento futuro.

Il bando

Il Comune di Nocera Inferiore ha reso noto il “Bando per l’assegnazione in diritto di proprietà del lotto disponibile n.1-2 ricadente all’interno del Piano Insediamenti Produttivi in località Fosso Imperatore”. L’avviso riguarda due aree recentemente rientrate nella disponibilità dell’Ente e destinate a insediamenti industriali.

Modalità e scadenze

Gli interessati dovranno presentare domanda entro le ore 12:00 del 27 ottobre 2025 presso l’Ufficio Protocollo del Comune, in Piazza Diaz n.1. L’istanza dovrà essere redatta secondo lo schema predisposto e allegato al bando pubblico.

Angri, l’I.C. “Smaldone” inaugura l’anno scolastico 2025/26 (video)

Valorizzare l’area PIP

Il consigliere delegato all’ampliamento e alla promozione delle aree industriali Luciano Passero ha sottolineato che l’iniziativa consente di valorizzare l’area PIP e di renderla nuovamente disponibile agli operatori economici.

Il sindaco Paolo De Maio ha dichiarato: “Proseguiamo l’impegno anche nel mondo industriale, con l’obiettivo di approvare nei prossimi mesi il nuovo Pip per l’ampliamento”.

Uno sguardo prospettico

L’assegnazione dei due lotti rappresenta un passaggio concreto per consolidare l’offerta produttiva locale. L’amministrazione comunale punta a rafforzare il tessuto industriale della città, in vista anche dell’approvazione del nuovo piano di ampliamento.

Angri, Corso Italia cambia volto: svolta per il centro cittadino (video)