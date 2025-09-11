Pagani, il sindaco De Prisco dopo i 90 arresti: “Lo Stato c’è, grazie alle Forze dell’Ordine”

Nella notte si è svolta una vasta operazione delle Forze dell’Ordine che ha portato all’arresto di oltre 90 persone, accusate a vario titolo di attività criminali.

Il sindaco di Pagani, Lello De Prisco, ha commentato l’operazione sottolineando la forza del segnale:

“Lo Stato è presente e lavora senza sosta per garantire legalità, sicurezza e giustizia”.

De Prisco ha espresso “il più profondo ringraziamento, a nome dell’intera comunità, alle donne e agli uomini della Procura, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che, con professionalità, dedizione e coraggio, hanno reso possibile un intervento di questa portata”.

Infine, il primo cittadino ha invitato i paganesi a non abbassare la guardia:

“Denunciare e camminare fianco a fianco con le autorità è l’unica strada per una Pagani migliore”.