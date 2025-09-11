Pompei, nuova scoperta alla Villa dei Misteri: riemerge l’antica “panchina d’attesa” davanti all’ingresso

Le recenti indagini archeologiche nella parte finora inesplorata della Villa dei Misteri hanno riportato alla luce un reperto singolare: una panchina in cocciopesto collocata di fronte al monumentale ingresso della residenza. Non un dettaglio secondario, ma la testimonianza di una pratica sociale tipica del mondo romano: l’attesa dei clientes davanti alla domus del loro patrono, in vista della salutatio mattutina.

Chi si sedeva lì duemila anni fa non erano visitatori attratti dagli affreschi dionisiaci che oggi richiamano migliaia di turisti, ma persone comuni – lavoratori, mendicanti o cittadini in cerca di favori e protezione politica – che trascorrevano ore ad aspettare di essere ricevuti. In alcuni casi, per ingannare l’attesa, incidevano graffiti sulle pareti vicine: tra i segni rinvenuti anche una data e un possibile nome.

“Questa panca – spiega il direttore del Parco archeologico, Gabriel Zuchtriegel – rappresenta l’altra faccia dei meravigliosi ambienti interni della villa. Ci ricorda che ciò che un tempo era privilegio di pochi, oggi è accessibile a tutti, spesso gratuitamente ogni prima domenica del mese”.

Lo scavo, condotto nell’ambito di un progetto di messa in sicurezza e valorizzazione, ha permesso di individuare anche ambienti decorati in terzo stile pompeiano, una cisterna voltata collegata al sistema idrico, nonché resti stratigrafici dell’eruzione del 79 d.C. La campagna ha avuto inoltre il merito di documentare scavi clandestini e liberare l’area da edifici abusivi, grazie alla collaborazione tra il Parco e la Procura di Torre Annunziata.

Il prosieguo delle ricerche permetterà di indagare il quartiere servile ancora sepolto, aprendo nuove prospettive di studio su uno dei complessi più iconici dell’antichità.