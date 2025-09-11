Pontecagnano Faiano, scoperti 180 gatti chiusi in un appartamento: alcuni vivevano nei trasportini

Circa venti di loro erano costretti a vivere in piccoli trasportini, senza possibilità di movimento.

Un totale di 180 gatti, tra cui numerose femmine gravide e diversi cuccioli, sono stati trovati in condizioni critiche all’interno di un’abitazione a Pontecagnano Faiano. Circa venti di loro erano costretti a vivere in piccoli trasportini, senza possibilità di movimento.

La scoperta è avvenuta grazie a diverse segnalazioni: con l’autorizzazione delle autorità competenti, Asl e Polizia Municipale sono intervenute nell’appartamento, trovando animali in ogni stanza.

Nell’abitazione vivevano tre donne, una madre con le due figlie. Durante l’operazione, una delle figlie è stata sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio (Tso). Sono in corso ulteriori accertamenti sulla vicenda.