Pontecagnano Faiano, scoperti 180 gatti chiusi in un appartamento: alcuni vivevano nei trasportini

Circa venti di loro erano costretti a vivere in piccoli trasportini, senza possibilità di movimento.

Da
Redazione
-

Un totale di 180 gatti, tra cui numerose femmine gravide e diversi cuccioli, sono stati trovati in condizioni critiche all’interno di un’abitazione a Pontecagnano Faiano. Circa venti di loro erano costretti a vivere in piccoli trasportini, senza possibilità di movimento.

La scoperta è avvenuta grazie a diverse segnalazioni: con l’autorizzazione delle autorità competenti, Asl e Polizia Municipale sono intervenute nell’appartamento, trovando animali in ogni stanza.

Nell’abitazione vivevano tre donne, una madre con le due figlie. Durante l’operazione, una delle figlie è stata sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio (Tso). Sono in corso ulteriori accertamenti sulla vicenda.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore