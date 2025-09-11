Regionali in Campania, Fico: “Sindaci al centro del futuro governo regionale”

Un dialogo più stretto con i sindaci per affrontare le criticità dei territori. È la linea annunciata da Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania.

Da
Redazione
-

Un dialogo più stretto con i sindaci per affrontare le criticità dei territori. È la linea annunciata da Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania.

“I Comuni sono la spina dorsale della nostra regione e del Paese – ha dichiarato –. Sono le istituzioni più vicine ai cittadini e garantiscono servizi essenziali per le comunità. Da Presidente della Camera ho avuto un confronto costante con i sindaci, coinvolgendo gli enti locali e organizzando iniziative sia nei territori che a Montecitorio, anche in collaborazione con l’Anci. Questo metodo lo porterò in Regione”.

Fico ha sottolineato la necessità di rafforzare il dialogo istituzionale per individuare soluzioni condivise su sanità, trasporti, occupazione e sviluppo. “Già nelle prossime settimane – ha aggiunto – avvieremo un percorso di ascolto e confronto con i sindaci, per costruire insieme una rete capace di programmare l’azione sul territorio. L’obiettivo sarà lavorare per il bene dei cittadini, al di là delle appartenenze politiche”.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore