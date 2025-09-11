Regionali in Campania, Fico: “Sindaci al centro del futuro governo regionale”

Un dialogo più stretto con i sindaci per affrontare le criticità dei territori. È la linea annunciata da Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania.

“I Comuni sono la spina dorsale della nostra regione e del Paese – ha dichiarato –. Sono le istituzioni più vicine ai cittadini e garantiscono servizi essenziali per le comunità. Da Presidente della Camera ho avuto un confronto costante con i sindaci, coinvolgendo gli enti locali e organizzando iniziative sia nei territori che a Montecitorio, anche in collaborazione con l’Anci. Questo metodo lo porterò in Regione”.

Fico ha sottolineato la necessità di rafforzare il dialogo istituzionale per individuare soluzioni condivise su sanità, trasporti, occupazione e sviluppo. “Già nelle prossime settimane – ha aggiunto – avvieremo un percorso di ascolto e confronto con i sindaci, per costruire insieme una rete capace di programmare l’azione sul territorio. L’obiettivo sarà lavorare per il bene dei cittadini, al di là delle appartenenze politiche”.