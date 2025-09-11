Ritrovata dopo una notte nei boschi: 73enne dispersa a San Potito Sannitico

Le ricerche coordinate dal Soccorso Alpino e Speleologico Campania si sono concluse con successo grazie a un’operazione congiunta tra forze dell’ordine e volontari

Nella serata di ieri il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS), su attivazione della Dirigente Regionale della Protezione Civile, è intervenuto per la ricerca di una donna di 73 anni dispersa nei boschi del territorio di San Potito Sannitico, in provincia di Caserta.

L’anziana, uscita insieme al marito per una battuta di funghi, al rientro verso l’auto avrebbe imboccato un sentiero sbagliato, smarrendo l’orientamento.

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio e le squadre del CNSAS hanno immediatamente avviato le operazioni di ricerca, protrattesi per l’intera notte con il supporto di protezione civile, carabinieri, comunità montana, Vigili del Fuoco e unità cinofile.

Questa mattina la donna è stata finalmente individuata nel territorio di Castello del Matese, dopo aver percorso chilometri in condizioni di difficoltà motorie nel tentativo di ritrovare la via per l’auto.

Il CNSAS, cogliendo l’occasione, rilancia alcune raccomandazioni fondamentali per chi pratica escursioni in montagna o attività nei boschi:

non allontanarsi mai dai propri compagni di gita,

portare con sé un cellulare carico, una torcia e abbigliamento adeguato,

avere sempre un cambio di indumenti adatto alle condizioni meteo.

In caso di emergenza in ambiente montano è possibile attivare il Soccorso Alpino e Speleologico tramite il numero 118.