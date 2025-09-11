Scafati, incidente sul lavoro: 25enne grave dopo ferite con il vetro

Un grave incidente sul lavoro si è verificato lo scorso giorno a Scafati. Un giovane operaio extracomunitario di 25 anni, impegnato in lavori di ristrutturazione all’interno di un negozio per conto di una ditta, è rimasto gravemente ferito.

Secondo una prima ricostruzione, mentre caricava alcuni oggetti in vetro, questi si sarebbero improvvisamente frantumati, provocandogli profonde lesioni alle braccia. Soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale di Nocera, il ragazzo è stato intubato e si trova ora in coma farmacologico.

Sull’accaduto indagano i carabinieri della tenenza locale, che hanno sequestrato il locale e avviato accertamenti per verificare eventuali responsabilità.