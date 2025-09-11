Shock anafilattico, donna salvata grazie al pronto intervento dell’ospedale di Polla

Questa mattina una donna di circa 50 anni, residente a Buccino, ha rischiato la vita a causa di uno shock anafilattico, provocato dall’assunzione di un medicinale in casa.

Grazie all’immediato intervento del personale del 118 e al successivo pronto soccorso e reparto di Rianimazione dell’ospedale di Polla, la donna è stata salvata. La tempestività dei soccorsi e la competenza del personale medico hanno evitato una tragedia. Determinante è stata anche la comunicazione efficace tra i vari operatori coinvolti nell’emergenza.