SuperEnalotto, ultimi giorni per riscuotere i premi non riscossi da 10mila euro in Campania

In Campania restano ancora non riscossi alcuni premi legati a giocate effettuate a Pontecagnano Faiano (SA), Napoli, Acerra, Casoria e Massa di Somma (NA). Le scadenze sono fissate tra il 25 e il 26 settembre, a seconda del concorso di riferimento.

Sta per scadere il tempo utile per incassare i premi da 10mila euro assegnati dall’iniziativa speciale “Weekend da Sogno” di SuperEnalotto SuperStar, che a giugno 2025 ha distribuito 1.000 vincite garantite in occasione di quattro estrazioni straordinarie.

Per verificare l’eventuale vincita è necessario controllare il codice univoco riportato sulla ricevuta di gioco, consultando il sito ufficiale SuperEnalotto.it, l’App ufficiale o i punti vendita Sisal. Le vincite possono essere ritirate presso gli Uffici Premi Sisal di Milano e Roma, nei Punti Pagamenti Premi o nei punti vendita autorizzati, presentando la ricevuta originale e un documento d’identità.

Si ricorda che il termine per la riscossione è di 90 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale: i premi delle estrazioni del 20 e 21 giugno scadono il 18 e 19 settembre, mentre quelli del 27 e 28 giugno dovranno essere ritirati entro il 25 e 26 settembre.