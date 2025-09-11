Torre del Greco, incidente mortale: muore la 22enne Annunziata Mele

La famiglia della vittima è sotto shock: la madre, appresa la notizia, ha accusato un malore.

Tragedia la scorsa notte a Torre del Greco. Annunziata Mele, 22 anni, residente ad Acerra, ha perso la vita in un violento incidente all’incrocio tra via Nazionale e via Circonvallazione.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la giovane era passeggera su una Honda Transalp guidata da un 38enne napoletano che, per errore, avrebbe tentato di imboccare via Purgatorio contromano. La moto, proseguendo dritto, si è scontrata con un’Alfa Mito condotta da un 28enne del posto.

L’impatto è stato fatale per la 22enne. Il motociclista è ricoverato in prognosi riservata, mentre l’automobilista ha riportato lesioni non gravi. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati su disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre la salma della ragazza è stata trasferita all’istituto di medicina legale per l’autopsia.

La famiglia della vittima è sotto shock: la madre, appresa la notizia, ha accusato un malore. Restano da chiarire le ragioni per cui Annunziata si trovasse in città a quell’ora.

Il dramma si inserisce in una scia di lutti che ha colpito Torre del Greco negli ultimi mesi: a luglio la morte del quarantenne Mirko Acunzo in un incidente in moto, seguita dal decesso del 17enne Nunzio Arcella, travolto da un’auto. Tre vite spezzate, tre famiglie distrutte, una città segnata dal dolore e dal tema sempre più urgente della sicurezza stradale.