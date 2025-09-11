Torre del Greco, maxi-controlli dei Carabinieri: arrestato un 26enne con pistola rubata

Blitz notturno con unità cinofile e militari del Reggimento Campania: sequestrata un’arma da fuoco pronta all’uso e denunciate quattro persone irregolari sul territorio.

Proseguono senza sosta i controlli straordinari dei Carabinieri a Torre del Greco. Nella notte appena trascorsa, la compagnia locale, supportata dai militari del Reggimento Campania e dal Nucleo Cinofili di Sarno, ha passato al setaccio diverse zone della città con perquisizioni in abitazioni e aree comuni.

L’operazione ha portato all’arresto di D. C., 26 anni, accusato di detenzione abusiva e ricettazione. Nel corso della perquisizione, i militari hanno rinvenuto in un box di via del Clero una pistola calibro 9×21 con 20 colpi: l’arma, rubata nel novembre 2024, sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificarne un eventuale impiego in episodi criminosi. Il giovane è stato condotto in carcere.

Nel corso del servizio, proseguito fino all’alba, i Carabinieri hanno inoltre identificato e denunciato quattro cittadini di origine colombiana non in regola con i documenti di soggiorno.

Una donna di 35 anni è stata segnalata alla Prefettura perché trovata in possesso di 1,5 grammi di cocaina rosa.

L’operazione conferma l’impegno costante dell’Arma nel contrasto alla criminalità e nel presidio del territorio a sud di Napoli.